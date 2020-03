Der Aufsteller informiert über die notwendigen Maßnahmen, zusätzlich haben die Mitarbeiterinnen Sandra Aichholzer, Anita Heyn und Sabine Reese den Zugang zum Sitzbereich in der Schmidt-Filiale in der Lübbecker Fußgängerzone blockiert. Foto: Stefan Lind

Von Arndt Hoppe und Stefan Lind

„Unsere Produkte gibt es seit Mittwoch nur noch zum Mitnehmen. Alle Sitzbereiche in den Brot- und Kaffeehäusern und allen anderen Standorten sind geschlossen“, informiert Martin Manski, Geschäftsführer der Bäckerei mit insgesamt 70 Filialen in der Region. Der Aufenthalt in den Gastronomiebereichen ist nicht mehr gestattet. „Wir haben uns hier bewusst gegen Umsatz und für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden entschieden.“

Bislang nur eine Filiale geschlossen

Es sei jedoch nicht geplant, Filialen in größerem Umfang komplett zu schließen, erklärte er. „Wir haben bisher nur die Verkaufsstelle im Penny in Minden geschlossen. Das ist unsere kleinste Filiale und wir haben dies getan, um unsere Mitarbeiter auf größere Filialen zu konzentrieren und dort eine Öffnung zu gewährleisten. Weitere Schließungen stehen, Stand heute, nicht an“, teilte Manski am Mittwoch mit.

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Manski außerdem, dass die Bäckerei Schmidt aus Präventionsgründen auch das erst kürzlich eingeführte Pfandbechersystem eingestellt hat. Das selbe gelte auch für die Annahme von Stoffbeuteln. „Wir tun das, um unsere Mitarbeiter zu schützen, setzen beides aber umgehend nach der Krise wieder fort.“

Möglichst mit EC-Karte zahlen

In den größeren Filialen gehen die Vorsichtsmaßnahmen noch weiter. Dort sollen separate Mitarbeiter die Bezahlung abwickeln, wobei die Bäckerei darum bittet, dass nach Möglichkeit die EC-Karten für das Bezahlen der Einkäufe verwendet werden sollen.

Das ist zum Beispiel in der Lübbecker Filiale in der Fußgängerzone bereits vorbildlich umgesetzt worden. Das Lesegerät für die EC-Karten hat man unmissverständlich vor der Kasse drapiert, Hocker wurden zu einer Sperre umfunktioniert, damit die Kunden nicht mehr in den hinteren Sitzbereich gelangen können. Von dort geht es zudem zu den Toiletten, auch dieser Weg ist versperrt. Die Seitentür ist verschlossen, Zugang zu den Waren gibt es nur noch vom Haupteingang aus.

Rücksicht erwünscht

Die Bäckerei setzt zudem auf rücksichtsvolles Verhalten der Menschen, die in die Filialen kommen. Sie fordert sie daher ausdrücklich auf, einen Abstand von zwei Metern zu halten, sowohl zum Personal als auch zu den anderen Kunden in den Geschäften. „Wir bitten auch um Verständnis, wenn die Wartezeiten aufgrund dieser Maßnahmen länger werden sollten“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Das Problem stellt sich jedoch in Lübbecke in der Mittagszeit nicht. Wo sich sonst die hungrigen Besucher tummeln und lange Schlangen entstehen, ist am Mittwoch lediglich vergleichsweise geringer Betrieb. „Kein Wunder, in der Innenstadt ist nur noch wenig los“, erläutert Mitarbeiterin Sabine Reese. Viele Geschäfte hätten inzwischen schließen müssen, „da ist es kein Wunder, dass im Moment nicht so viele Leute zu uns kommen.“ Geschäftsführer Martin Manski drückt aber die Hoffnung aus, dass die Menschen „uns und den 500 Nachbarn, die bei uns arbeiten, die Treue halten“. Der Bäcker hat aus gegebenem Anlass einen neuen Slogan geprägt: „Gemeinsam backen wir das.”