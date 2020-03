Polizeieinsatz in Preußisch Oldendorf. Foto: Jörn Hannemann

Preußisch Oldendorf (WB/aha). Große Polizeiaktion in Preußisch Oldendorf: Beamte des Staatsschutzes haben Donnerstagmorgen den Hof eines Mannes durchsucht, der den Behörden seit längerem als „Reichsbürger“ bekannt ist.

Der Einsatz steht nach Auskunft der Pressestelle der Bielefelder Polizei im Zusammenhang mit einer bundesweiten Aktion, bei der das Bundesministerium des Inneren (BMI) federführend ist. Dieses informierte darüber, dass Bundesminister Horst Seehofer am Donnerstag eine Reichbürgervereinigung verboten und aufgelöst hat. Es handelt sich um die Vereinigung „Geeinte deutsche Völker und Stämme” und ihre Teilorganisation „Osnabrücker Landmark” (im Folgenden GdVuSt). Damit wird auf Bundesebene erstmals eine Reichsbürgervereinigung verboten. Nach Informationen des BMI laufen Durchsuchungen in zehn Bundesländern.

Aufgefallen mit Impf-Brief

Der Preußisch Oldendorfer hatte erst vor einigen Wochen den Staatsschutz auf sich aufmerksam gemacht, indem er zahlreiche Kindergärten im Altkreis Lübbecke angeschrieben hatte. In dem Schreiben warnte er die Kindergartenleitungen, dass sie für Impfschäden zur Verantwortung gezogen werden könnten. In einem damals mitgeschickten Flyer, der sich gegen die Impfpflicht richtet, finden sich nach Informationen dieser Zeitung auch Verweise auf die Vereinigung „Geeinte deutsche Völker und Stämme”.

Razzien bei 21 führenden Vereinsmitgliedern

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen über 400 Einsatzkräfte die Wohnungen von 21 führenden Vereinsmitgliedern in zehn Bundesländern. Die Durchsuchungen erfolgen zeitgleich in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen. Dabei wurden Schusswaffen, Baseballschläger, Propagandamaterialien sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Bundesinnenminister Seehofer sagte: „Wir haben es mit einer Vereinigung zu tun, die rassistische und antisemitische Schriften verbreitet und damit unsere freiheitliche Gesellschaft systematisch vergiftet. Auch die verbale Militanz und massive Drohungen gegenüber Amtsträgern und ihren Familien belegen die verfassungsfeindliche Haltung dieser Vereinigung. Wir setzen den Kampf gegen den Rechtsextremismus auch in Krisenzeiten unerbittlich fort. Für Rassismus und Antisemitismus haben wir in unserer Gesellschaft keinen Millimeter Platz.”

Aufgefallen durch drastische Drohungen

In den letzten Jahren fiel der GdVuSt nach Aussagen des BMI durch aggressive Sprache und teils drastische Drohungen auf: „Diese umfassten insbesondere eine ‚Inhaftierung‘ der Adressaten, ‚Strafgebühren‘ in hohen Summen und ‚Sippenhaft‘. Die Veröffentlichungen des ‚GdVuSt‘ verdeutlichen die schwerwiegenden Verletzungen der Grundrechte und insbesondere der Menschenwürde Anderer. Sie bringen durch Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie zum Ausdruck und verstoßen damit gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.“ Der Verein GdVuSt leugnet laut BMI die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland und strebt ein eigenes „naturstaatliches“ Rechtssystem an. Dabei wird die Bundesrepublik Deutschland als „niedrigste Staatsform” und „Handelskonstrukt” diskreditiert. Die Vereinsmitglieder schrecken auch vor der Begehung von Straftaten nicht zurück.

Das Verbot erfolge auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 3 des Vereinsgesetzes. Die Zwecke und Tätigkeiten des Vereins GdVuSt laufen den Strafgesetzen zuwider, richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung.