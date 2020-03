Preußisch Oldendorf (jw). Hier kommt so schnell keiner mehr rein: Um die Allgemeinverfügung durchzusetzen, alle Spielplätze zu schließen , hat die Stadt Preußisch Oldendorf kurzerhand den Eingang des Spielplatzes am Eibenweg mit einer Doppellatte zugenagelt. So kommen keine Zweifel auf.