Von Friederike Niemeyer

Das traditionsreiche Haus kann in Bad Holzhausen mit ruhiger Lage und modernen Komfortzimmern punkten. Für Gäste, die zum Arbeiten kommen möchten, stehen die Zimmer wahlweise tagsüber von 7 bis 19 Uhr zur Verfügung oder ganztags mit Übernachtung. Es gibt einen Arbeitstisch, Lan- und W-Lan-Internetverbindung, kostenloses Festnetz-Telefonieren und in vielen Zimmern eine schöne Aussicht mit dazu. Wer möchte, kann sich Frühstück und Mittagessen aufs Zimmer bringen lassen oder im Hotelrestaurant essen, sagt Wolfgang Stork. „Wir legen Wert auf Hygiene und auf den Zwei-Meter-Abstand an den Tischen.“

Schwierige Situation

Die derzeitige Situation ist für die Gastbetriebe in ganz Deutschland schwierig. „Ich habe aber großes Verständnis für die aktuellen Maßnahmen“, sagt Stork und verweist darauf, dass es schließlich allen so oder ähnlich gehe wie ihm. Zwar nutzt er die gästefreien Wochen auch zum Renovieren in einzelnen Bereichen des Hotels, dennoch habe er die Idee anderer Gastronomen dankbar aufgegriffen, Arbeitsplätze in Hotelzimmern anzubieten.

Unterstützung hat Wolfgang Stork dabei von seinem IT-Spezialisten, der Firma Telefomatic, erhalten. Die Fachfirma aus Kirchlengern (18 Mitarbeiter, vorwiegend mittelständische Geschäftskunden aus dem Kreis Herford und dem Umland) hat die Bandbreite bei der Telekom erhöht, damit im Landhotel Annelie auch wirklich alle üblichen Datenmengen fließen können.

Bedarf explodiert

„Wir machen seit zwei Wochen eigentlich nichts anderes, als Home-Office-Plätze einzurichten“, sagt Vertriebsmitarbeiter Rene Streitberger. Speziell seit der Fernsehansprache der Bundeskanzlerin und ihrem Appell, auf Distanz zu bleiben, sei der Bedarf regelrecht explodiert. „Hatten wir vorher etwa drei bis fünf Anfragen zum Home-Office, sind es jetzt 20 bis 30 täglich“, sagt Streitberger. Dies helfe, die auf der anderen Seite wegfallenden Aufträge für neue Telefonanlagen zu kompensieren.

Wenn in normalen Zeiten ein Heimarbeitsplatz eingerichtet wird, dann werden im Vorfeld die meisten technischen Fragen geklärt, etwa zum Telefon (Headset benötigt? Rufumleitung eingerichtet? Firmen- oder Privatnummer in der Anzeige?). Jetzt seien viele Firmenmitarbeiter hastig ins Home-Office gewechselt und hätten nun diverse praktische Probleme, die seine Firma dann behebe, sagt der IT-Experte. Geht nicht, gibt es kaum. So manche Störung bei der Arbeit sei auch im ländlichen Umfeld keineswegs eine Frage der Internetversorgung. „Oft liegen Aussetzer auch an der Ausstattung zu Hause, die nicht zu der Technik vom Arbeitgeber passt“, nennt Streitberger als Beispiel veraltete Router.