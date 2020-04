Damit ist die Gesamtzahl der Infizierten (Stand 11 Uhr) im Vergleich zum Vortag um 20 Personen gestiegen. Insgesamt 200 Menschen gelten im Mühlenkreis als wieder genesen. Zwei weitere Verstorbene lassen die Zahl der Corona-Todesfälle auf drei gestorbene Menschen steigen.

Hier die aktuellen Fallzahlen im Kreisgebiet: Bad Oeynhausen 38 Infizierte/14 Genesene, Espelkamp 36/23, Hille 30/11/1 Toter, Hüllhorst 33/10, Lübbecke 54/33, Minden 100/53/1, Petershagen 29/13, Porta Westfalica 14/6, Preußisch Oldendorf 16/3, Rahden 19/6, Stemwede 61/28/1.

Generell wird die Statistik so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzu gerechnet werden. In der Spalte „bestätigte Infektionen“ steht also die jeweilige Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn, in der Spalte „wieder genesen“ steht die Gesamtzahl der wieder als gesund geltenden Patienten.

Am Dienstag werden 21 Patienten auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation im Johannes-Wesling-Klinikum behandelt. Weiterhin befinden sich zwei Patienten in intensivmedizinischer Behandlung im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Insgesamt 200 Personen, die sich in 14-tägiger Quarantäne befanden, konnten bisher vom Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen werden. Sie gelten als gesund.