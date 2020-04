Baumpfleger und Höhenkletterer Heiko Voß befreit Kater Rico aus seiner Notlage. In zwölf Metern Höhe bekommt der Kater erst einmal ein paar Leckerlis und dann geht’s nach unten. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Preußisch Oldendorf/Stemwede (WB). Eigentlich sollten zu dieser Zeit auf Gut Hollwinkel in Hedem ja alle beim Oster-Brunch sitzen. Aber der musste erst mal warten. Kater Rico musste aus einer 15 Meter hohen Eiche gerettet werden. Baumkletterer Heiko Voß bewies hierbei viel Geschick und großes Einfühlungsvermögen für den jungen Kater.

Kater Riccardo Terzo, genannt Rico, sei ein liebenswerter Freigänger, erzählt Christine von Eichel-Streiber. Am Donnerstag hatte sie ihren Rico das letzte Mal gesehen. Nachdem der Freigänger von einem seiner Streifzüge nicht nach Hause gekommen war, hatte sich die auf Hollwinkel lebende Lehrerin und Journalistin auf die Suche gemacht. Am Samstag fand sie ihn endlich auf dem Ast einer alten Eiche im Hollwinkler Wald nahe dem Mittellandkanal. Der sportliche Kater war den kahlen Stamm hinauf geklettert und saß nun in zwölf Metern Höhe fest. Hilfe musste her.

Entlegene Stelle

Nachdem am Samstag die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder fahren musste – ihre Leitern waren zu kurz – versuchte am Ostersonntag Baumkletterer Heiko Voß aus Levern sein Glück. Mit von der Partie war seine Freundin Christina Spitz von Steven. Die beiden kamen mit einem Bulli und einem Anhänger voll Ausrüstung zu der entlegenen Stelle am Mittellandkanal.

Die Aufgabe von Höhenkletterer Heiko Voß besteht normalerweise darin, Bäume von Ästen und Totholz zu befreien oder bei Baumfällarbeiten zu helfen. Die Rettung einer Hauskatze sei da eher eine Ausnahmesituation, die ein besonderes Augenmaß erforderte, erklärte der zertifizierten Baumkontrolleur. „Eine Katze ist ja ein lebendiges Wesen, das sich bewegt und nicht still auf den Abtransport wartet“, sagte Voß.

Ausgerüstet wie Bergsteiger

Die Ausrüstung von Heiko Voß bestand aus einem Sicherungsseil, dass er mit einer Flitsche über einen hohen Ast geschossen hatte. Ein zweites Sicherungsseil, welches Heiko Voß um den Baumstamm legte, diente zum Klettern. Hierzu benutzte er eine Aufstiegshilfe mit einer Steigklemme, ähnlich wie Bergsteiger diese nutzen würden, erklärte er.

Christine von Eichel-Streiber nimmt Kater Rico in Empfang. Foto: Eva Rahe Christine von Eichel-Streiber nimmt Kater Rico in Empfang. Foto: Eva Rahe

Während Heiko Voß allmählich in luftige Höhe hinaufkletterte, reichte seine Freundin ihm das nötige Equipment an. Unten wartete gespannt Christine von Eichel-Streiber. Sie hatte Katzenfutter und Leckerlis bereit stehen, damit der ausgehungerte Kater sofort etwas zu futtern hatte. Dieser saß laut miauend oben im Baum und wartete ungeduldig auf seine Erlösung.

Erschwert wurde der Aufstieg von Heiko Voß durch einzelne Äste am Stamm, die den Baumkletterer immer wieder dazu zwangen, das Sicherungsseil neu anzulegen. Oben angekommen, nahm Heiko Voß erst mal vorsichtig Kontakt zum Kater auf, denn nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn der Kater aus Angst noch höher geklettert wäre, so Voß. Aber der Hunger und das tagelange Ausharren auf einem hohen Ast machten Rico – nach einem ersten Maunzen in Richtung des Fremden – zahm wie ein ganz braves Kätzchen.

Rettung dankbar angenommen

Als Heiko Voß ihm ein paar Leckerlis reichte, nahm er diese dankbar an und streckte sich seinem Retter entgegen. Der Kater zeigte sich so zugänglich, dass Heiko Voss ihn auf dem Arm heruntertransportieren konnte. Hierbei zeigte der Baumkletterer, der den Abstieg mit einer freien Hand meisterte, viel Geschick. Unten angekommen übergab er Rico sofort in die Arme seiner Besitzerin, die ihm sogleich seinen Fressnapf hinhielt, den Rico anstandslos leer fraß. Glücklich gingen beide zufrieden nach Hause und genossen den restlichen Ostersonntag wieder vereint.