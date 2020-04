Von Viola Willmann

Preußisch Oldendorf (WB). Es ist schon einiges passiert am Bahnübergang an der Rathausstraße in Preußisch Oldendorf. Neuer Straßenbelag, neue Lichtzeichen, neue Halbschranken. Das Wichtigste allerdings fehlt noch – die Abnahme. Die ist für Ende April durch einen Sachverständigen geplant.

Das berichtet Jürgen Werner, Eisenbahnbetriebsleiter bei der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO), auf Anfrage dieser Zeitung. Sobald der Sachverständige sein Okay gegeben habe, laufe der Probebetrieb. „Das sieht dann für die Bürger schon wie der offizielle Betrieb aus“, sagt Werner. Der erfolge allerdings erst nach der Freigabe durch die beteiligten Partner, wie dem Kreis Minden-Lübbecke, der Polizei, der Stadt Preußisch Oldendorf und weiteren.

Langenhegge auch fertig

Ursprünglich war mal eine Fertigstellung des Bahnübergangs Rathausstraße für Sommer 2019 angedacht. Dass es nun einige Monate mehr wurden, dafür macht Jürgen Werner verschiedene Gründe verantwortlich. „So eine Maßnahme bedarf eines gewissen Vorlaufs mit Planfeststellungsverfahren, Zuschussanträgen und so weiter. Da können die Dinge schonmal etwas länger dauern.“ Hinzu kommt, dass die VLO die Sanierung von sechs Bahnanlagen vor der Brust hatte. „Wir haben immer zwei zusammengefasst, Rathausstraße und Langenhegge standen an Position drei und vier, so dass sie nun auch beide parallel fertig werden“, berichtet der Eisenbahnbetriebsleiter. An der Langenhegge wurden ebenfalls neue Lichtzeichen sowie Halbschranken installiert.

Zur Inbetriebnahme gehört auch die Testfahrt mit einer Lok, die aus beiden Richtungen den Bahnübergang passieren muss. Während von Bad Essen nach Preußisch Oldendorf der eine oder andere Güterzug verkehrt, hofft Jürgen Werner, dass dies in naher Zukunft auch für die Strecke nach Bad Holzhausen gilt. „Wir warten auf den Förderbescheid, damit wir die Strecke ertüchtigen können. Dann führen wir Gespräche mit möglichen Interessenten.“ Nach seinen Angaben könnte die Ertüchtigung der Strecke bis Ende 2021 erfolgt sein. „Die Strecke hat einen Dornröschenschlaf hinter sich. Wir mussten entweder ertüchtigen oder stilllegen. Und das Stilllegen kam für uns nicht in Frage.“ Die Museumseisenbahn profitiert in jedem Fall – sowohl von der Erneuerung der Bahnübergänge als auch von der möglichen Ertüchtigung der Strecke.