Preußisch Oldendorf (WB). Für den Erhalt der Landesstraßen sind im aktuellen Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen 185 Millionen Euro vorgesehen. „Die NRW-Koalition wird auch weiterhin verstärkt in den Erhalt von Landesstraßen investieren. 920.000 Euro gehen in diesem Jahr beispielsweise nach Preußisch Oldendorf, um auf der L 557 in Bad Holzhausen die Fahrbahndecke zu erneuern und die Stützwand auszubessern. Es ist eine gute Nachricht, dass es hier endlich weiter geht“, freut sich die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann.

„Die NRW-Koalition aus CDU und FDP holt weiterhin mit Hochdruck die Versäumnisse von Rot-Grün auf. Viel zu lange ist unsere Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen auf Verschleiß gefahren worden. Investitionen in diesem Bereich wurden vor 2018 sträflich vernachlässigt. Unsere Koalition geht da einen anderen Weg. In den vergangenen drei Jahren haben wir die Mittel für die Landstraßen massiv erhöht. So ist es möglich, unsere Infrastruktur tief greifend und grundhaft zu sanieren“, sagt Bianca Winkelmann weiter.

Die Mittel sollen noch weiter ansteigen

Das NRW-Verkehrsministerium hat am Freitag das Landesstraßenerhaltungsprogramm veröffentlicht. Darin sind insgesamt 185 Millionen Euro für den Landesstraßenerhalt vorgesehen. Das sind 57,5 Millionen Euro mehr als im vergangenen von Rot-Grün verabschiedeten Haushalt. Das entspricht einem Zuwachs von 45 Prozent. Die Mittel für den Erhalt sollen auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Darüber hinaus werden weitere Mittel, die in anderen Teilen des Verkehrsetats nicht verausgabt werden, für die Sanierung von Landesstraßen genutzt.

Auch Daniela Beihl, FDP-Landtagsabgeordnete aus Espelkamp begrüßt diese Förderung: „Die NRW-Koalition setzt damit eines ihrer bedeutendsten Ziele konsequent um. Gerade zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist die Ausweitung der Infrastrukturinvestitionen darüber hinaus ein wichtiges Signal“, sagt Daniela Beihl.

Investitionen in den Straßenbau seien ihrer Ansicht nach besonders für den ländlichen Raum und die dort lebenden Menschen wichtig. „Die schwarz-gelbe Landesregierung wird daher weiter daran arbeiten, die Bedingungen zu verbessern“, erklärt die Landtagsabgeordnete.