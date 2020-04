Kein Durchkommen mehr auf der Bünder Straße: Diesen Container hat ein Lkw-Fahrer am frühen Dienstagmorgen in einer Kurve verloren. Die Straße war daraufhin bis zum Vormittag aufgrund der Bergungsarbeiten der Feuerwehr gesperrt. Foto: Feuerwehr

Preußisch Oldendorf (WB). Weil in einer scharfen Kurve der Anhänger eines Lkw-Gespanns umgefallen war und dessen Containeraufbau daraufhin quer auf die Fahrbahn stürzte, war die Bünder Straße in Bad Holzhausen am frühen Dienstagmorgen über mehrere Stunden für den Verkehr nicht passierbar.