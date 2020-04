Minden (WB). Traurige Nachrichten: Im Kreis ist ein fünfter Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handelt sich um einen 76-Jährigen aus Rahden. Bei 397 Menschen ist bislang eine Infektion nachgewiesen worden, 277 sind mittlerweile ­wieder genesen.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen (40/24/1), Espelkamp (32/25), Hille (28/17/1), Hüllhorst (26/15), Lübbecke (44/36), Minden (87/68/1), Petershagen (27/19), ­Porta Westfalica (22/8), Preußisch Oldendorf (17/13), Rahden (21/12/1), Stemwede (53/40/1).

In den Mühlenkreiskliniken werden auf den Isolierstationen in Lübbecke und Minden derzeit 20 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 behandelt. Auf der Intensivstation am Johannes-Wesling-Klinikum werden vier Patienten behandelt. Kein Patient muss derzeit künstlich beatmet werden.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen werden sieben Covid-19-Patienten behandelt, fünf auf der Intensivstation. Zwei Patienten sind in isolierter Behandlung auf der Normalstation. 277 Personen wurden bislang aus der Isolation entlassen.