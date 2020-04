„Sicher ist dies auch darin begründet, dass die Maßnahmen für sinnvoll erachtet werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, aber auch um die nötige Geduld bitten, damit die ersten positiven Tendenzen nicht leichtfertig zunichte gemacht werden“, sagt Bürgermeister Marko Steiner. Er appelliert an die Menschen, sich auch weiterhin diszipliniert zu verhalten. „Erste Lockerungen der Schutzmaßnahmen dürfen uns nicht dazu verleiten, zu früh zum Alltag überzugehen, denn die Ausbreitung des Virus wurde verlangsamt, aber es gibt noch immer kein wirksames Medikament.“

Angesicht der Witterung hat sich die Verwaltung entschlossen, den Kurpark in Bad Holzhausen, der zur Vermeidung von größeren Menschenansammlungen vorübergehend gesperrt war, wieder zu öffnen. „Ich appelliere aber an alle Besucherinnen und Besucher, auch im Park und bei Spaziergängen die Abstandsregeln und Hygiene­maßnahmen zu beachten, damit alle möglichst gesund durch die vor uns liegenden ­Wochen kommen.“ Das Ordnungsamt sei weiterhin präsent, habe aber bisher nur in wenigen Einzelfällen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Zusammenkünften in der Öffentlichkeit einleiten müssen.

Alle Handelseinrichtungen dürfen wieder betrieben werden

In Preußisch Oldendorf dürfen nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW alle Handelseinrichtungen wieder betrieben werden. Entweder weil der Betrieb in der Verordnung explizit als zulässig aufgeführt ist oder weil die Verkaufs­fläche weniger als 800 Quadratmeter beträgt. Dies betrifft allerdings keine Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von anderthalb Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann (Beispiele: Friseure, Nagelstudios). Diese sind nach der Verordnung des Landes noch bis 3. Mai nicht zulässig.

„Wir gehen davon aus, dass die Betreiber zum Schutz ihrer Kunden und Beschäftigten geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und vor allem zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen treffen. Eine flächendeckende Kontrolle ist nicht vorgesehen“, so Steiner.