Hier die Zahlen für die einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen (40/26/1), Espelkamp (33/26), Hille (28/17/1), Hüllhorst (25/17), Lübbecke (44/38), Minden (87/70/1), Petershagen (26/20), Porta Westfalica (22/12), Preußisch Oldendorf (19/14), Rahden (21/12/1), Stemwede (53/41/1).

In der Übersicht stehen die durch Labortest bestätigten Fälle. Die Statistik wird generell so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzu gerechnet werden. In der Statistik von Dienstag wurde versehentlich eine bestätigte Covid-19-Person in Petershagen doppelt gezählt. Diese Meldung wurde korrigiert.

In den Mühlenkreiskliniken werden auf den Isolierstationen in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen derzeit 18 Personen mit Covid-19 behandelt. Vier Patienten liegen auf der Intensivstation des Johannes-Wesling-Klinikums. Keine Patient wird derzeit künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden sieben Covid-19-Patienten behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. Zwei Patienten befinden sich in isolierter Behandlung auf der Normalstation. Insgesamt 293 Personen, die sich in 14-tägiger Quarantäne befanden, konnten bisher vom Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen werden.