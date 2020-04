Hinweisschilder und Flatterbänder machen deutlich, was im wieder geöffneten Kurpark Bad Holzhausen nicht erlaubt ist. Foto: Streich

Bad Holzhausen (aha). Mit der Öffnung des Kurparks in Bad Holzhausen hat die Stadt Preußisch Oldendorf eine willkommene Lockerung der Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen eingeführt (wir berichteten). Doch wird die Nachricht von einigen Besuchern offenbar missverstanden.

„Die Erlaubnis, in den Park zu gehen, schließt nicht die Benutzung der Spiel- und Fitness-Anlagen ein“, macht Christian Streich, Touristik-Leiter auf Anfrage deutlich. „Am Dienstag bin ich bei Rundgängen im Park drei Mal Gruppen begegnet – Gruppen Jugendlicher, aber auch einer ganzen Familie –, die sich auf dem großen Spielplatz, an Outdoor-Fitness-Geräten und auf dem Barfuß-Pfad aufgehalten haben“, berichtet er. Und das, obwohl diese Bereiche nach wie vor mit Flatterband abgesperrt sind und Schilder darauf hinweisen, dass nur die Wege freigegeben sind. „Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Wir haben nicht vergessen, die Flatterbänder und Schilder zu entfernen. Sie sind absichtlich noch dort. Die Kontaktbeschränkungen gelten nach aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt mindestens bis zum 3. Mai auch im Kurpark Bad Holzhausen. Und so lange bleiben die Freizeitflächen noch gesperrt.“

Für einen Spaziergang steht der Kurpark Besuchern jedoch offen. Und dass für diese Nutzung ein Bedarf besteht, ist laut Christian Streich spürbar: „Es ist natürlich noch kein Normalbetrieb zu verzeichnen, allein schon, weil die Touristen fehlen. Aber es kommen schon einige Gäste.“ Viele seien Einheimische und Tagesausflügler aus der Region. „Das Haus des Gastes im Kurpark bleibt zwar weiterhin geschlossen, allerdings ist der Seiteneingang für die Nutzung der Toiletten geöffnet“, erklärt der Touristikleiter.