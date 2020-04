Von Silke Birkemeyer

Die Sonne scheint, die Temperaturen sind gefällig, und alle Zeichen stehen auf Wanderlust, Radtour und kulinarische Pause im Grünen. Doch in diesen Zeiten ist alles anders. Die Terrassen der Biergärten in Bad Holzhausen sind leer gefegt, Schilder erläutern, was jeder schon weiß, und Hotelzimmer stehen leer. Trotz der Einschränkungen und des massiven Umsatzausfalls äußern sich die Inhaber verschiedener Restaurants und Hotelbetriebe aus dem Stadtgebiet von Preußisch Oldendorf überwiegend positiv zu den Entscheidungen der Bundesregierung.

Terrassen der Biergärten sind leer

Wolfgang Stork, der in Bad Holzhausen gemeinsam mit seinem Bruder Uwe das Haus Annelie betreibt und von dort aus die Residenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Speisen beliefert, hat von vorneherein nicht mit Lockerungen gerechnet, auf die viele gehofft hatten. Er erwartet sowohl für die Gastronomie wie auch den Hotelbetrieb selbst nach weiteren Lockerungen Zurückhaltung in der nahen Zukunft. So hätten jetzt schon Gäste ihren Urlaub für den Sommer abgesagt. Sein „Plan B“, die Zimmer als Home-Office-Alternative anzubieten, wurde nicht angenommen. 56 Mitarbeiter seien betroffen. Seinen Standpunkt bringt er in einem Satz auf den Punkt: „Alles, was wir öffnen können, hilft“.

Mit einer Öffnung im Sinne von Lockerung rechnen auch Hans-Heinrich und Susanne Honermann vom Gasthof Lindenhof in Büscherheide nicht. Im Gegenteil. „Vielleicht war das sogar noch zu früh“, sagte Susanne Honermann, nachdem mit den ersten Geschäftseröffnungen auch die ersten Probleme im Sinne der Nicht-Einhaltung von Regeln bekannt wurden. „Wenn es nicht verboten ist, wird es auch nicht eingehalten“, kommentiert sie die Erzählungen von vollen Innenstädten. Ihr Betrieb hatte über Ostern erstmals einen Außer-Haus-Service angeboten. Sie überlegt aktuell, die Aktion noch einmal zu wiederholen. Ansonsten steht für sie fest: „Man kann das schon noch zwei Wochen aushalten.“

„Man kann das noch aushalten“

Aushalten ist auch die Devise von Inge Buhrmann, die von ihren Eltern das Landhaus Röscher übernommen hat. Ein großer einladender Garten mit blühenden Bäumen und üppigen Blumenbeeten ist sonst um diese Jahreszeit gefüllt mit Kaffeegästen; die Räume vermietet für Familienfeiern und Konfirmationen. Jetzt liege der Umsatz bei null und der Verdienstausfall sei heftig, so Buhrmann. Trotzdem bewertet auch sie den Aktionsplan der Bundesregierung positiv. Sie erwartet für Juni eine Reisegruppe und könnte sich vorstellen, die Bewirtung und Übernachtung regelkonform zu gestalten. Sollten die erhofften Öffnungsregelungen ausbleiben, wäre eine Stornierung die Folge. „Das wäre wirklich bitter“, sagt sie mit Blick darauf, dass sie diese und andere Gäste sehr vermisst.

„Wir haben schon auf Lockerungen gehofft – wenigstens für kleine Gruppen“, sagt Sabine Blankenstein, die zusammen mit ihrer Tochter Alena ein Landhaus mit Blick auf die blühenden Rapsfelder und das Wiehengebirge betreibt. Die Zimmer, die sonst von Wander- und Radtouristen belegt sind, stehen leer. Frühstückbuffets, Familienfeiern, Jubiläumsfeiern – nichts geht mehr. „Es ist schon schwer für uns“. Lediglich während der Woche seien einige Zimmer zurzeit noch durch Geschäftsreisende belegt. Dabei seien bedingt durch die Größe der einzelnen Räume die Voraussetzungen zur Einhaltung der Abstandsregelungen auch für Touristen gegeben. Jetzt aber sei keine Planung möglich, das Telefon stehe still. Wie viele andere auch wünscht sie sich vor allem eins: Planungssicherheit für den Betrieb, die Mitarbeiter und deren Familien.