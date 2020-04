Minden (WB). Die Zahl der laborbestätigten Corona-Infizierten im Kreis Minden-Lübbecke ist am Dienstag bei 413 konstant geblieben. 344 Personen, die sich in Quarantäne befanden, wurden vom Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen. Sie gelten als gesund.

Die Zahlen der Kommunen (laborbestätigt/genesen/tot): Bad Oeynhausen (45/31/2), Espelkamp (34/28/-), Hille (28/26/1), Hüllhorst (26/20/-), Lübbecke (44/42/-), Minden (94/80/1), Petershagen (26/22/-), Porta Westfalica (23/16/1), Preußisch Oldendorf (19/14/-), Rahden (21/16/1) und Stemwede (53/49/1).

Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei sieben. Auf den Isolierstationen in Minden und Lübbecke werden 14 Covid-19-Patienten behandelt. Drei befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung in Minden. Keiner dieser Patienten benötigt eine Beatmung. In Bad Oeynhausen sind weiter fünf Patienten auf der Intensivstation, drei isoliert auf Normalstation.