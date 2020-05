Preußisch Oldendorf (WB/fn). Mit einem neuen interkommunalen Tourismusverein wollen die sechs Altkreis-Städte und -Gemeinden plus Hille diesen Wirtschaftszweig stärken. „Sieben“ soll der Name sein. Für ein dreijähriges Projekt unter dem Dach dieses Vereins könnte es zudem Fördermittel geben, wenn es die Coronakrise zulässt. Lübbecke hat der Vereinsgründung schon zugestimmt. Und auch in Preußisch Oldendorf gab es jetzt grünes Licht im Wirtschafts- und Tourismusausschuss. Allerdings erst nach Diskussionen.