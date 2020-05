Die aktuellen Zahlen in den einzelnen Kommunen schlüsseln sich wie folgt auf: Bad Oeynhausen (48 Infizierte /41 Genesene/ 2 Tote), Espelkamp (35/32/-), Hille (30/28/1), Hüllhorst (26/24/-), Lübbecke (47/43/-), Minden (122/94/2), Petershagen (26/24/-), Porta Westfalica (24/21/1), Preußisch Oldendorf (19/18/-), Rahden (23/19/1), Stemwede (52/50/1).

In der Übersicht stehen die durch Labortest bestätigten Fälle. Die Statistik wird generell so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzu gerechnet werden.

Fünf Patienten in Minden auf der Isolierstation

Im Johannes-Wesling-Klinikum werden fünf an Covid 19 erkrankte Patienten behandelt. Alle Patienten befinden auf der Isolierstation.

Zwei Covid-19-Patienten werden im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, versorgt. Ein Patient davon befindet sich auf der Intensivstation.

Insgesamt 394 Personen, die sich in 14-tägiger Quarantäne befanden, konnten bisher vom Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen werden. Sie gelten als gesund.

Bereits 650 Abstriche bei Westfleisch genommen

Am Montag ist die Testung der Mitarbeiter des Schlachtbetriebs der Firma Westfleisch am Standort in Lübbecke angelaufen. Bis zum Abend konnten die vier Teams aus Ärzten und Helfern bereits 650 der rund 800 Abstriche nehmen, die Arbeit in den Teams verlief bisher zügig und reibungslos. Um ein aussagekräftiges Bild der Lage zu bekommen, werden die Ergebnisse analysiert und kommuniziert, wenn alle Tests abgeschlossen und untersucht sind.