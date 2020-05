Von Kathrin Kröger

In zwei Bauabschnitten soll die beitragspflichtige Maßnahme umgesetzt werden: 2020 der Ausbau der Straße zur Erschließung des Gewerbeparks Tanklager in der Nordsüdrichtung und 2021 der Ausbau in Ostwestrichtung. Nach Angaben der Verwaltung saniert im Vorfeld der Maßnahme derzeit die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO) den Bahnübergang und stattet diesen mit Sicherungsanlagen aus. Die Entwurfsplanung wurde dem Bauausschuss am 19. September vergangenen Jahres vorgestellt und von dessen Mitgliedern beschlossen, im Anschluss gab es eine Anliegerinformation.

Anlieger wurden angeschrieben

„Corona-bedingt gab es keine Versammlung, sondern alle Anlieger sind angeschrieben worden. Bisher gab es keinerlei Einwendungen“, sagte Maren Heidenreich, Fachbereichsleiterin Bauen, in der jüngsten Sitzung. Für die nun vorgestellte Ausführungsplanung hätten sich geringfügige Änderungen ergeben, so die Verwaltung: Dazu zählen die Asphaltierung des Parkstreifens und die Anpassung des Kreuzungsbereichs Langenhegge/Am Bodenbach/Ziegeleistraße.

Vorgesehen sind für den Aufbau der Fahrbahn vier Zentimeter Asphaltbeton, sechs Zentimeter Asphaltbinder, zehn Zentimeter Asphalttragschicht, 15 Zentimeter Schottertragschicht und 30 Zentimeter Frostschutzschicht, so dass die Gesamtkonstruktion 65 Zentimeter hoch ist. Dieselben Daten gelten für den Aufbau des Parkstreifens. Die beiden Fahrstreifen sind jeweils 3,25 Meter breit. Die Entwässerungsmulde auf der Nordseite ist zwei Meter und der einseitige Gehweg größtenteils 2,50 Meter breit. Der Aufbau umfasst acht Zentimeter Betonsteinpflaster, vier Zentimeter Brechsand/Splitt-Gemisch und 28 Zentimeter Frostschutzschicht. „Der Gehweg ist einseitig, weil Begegnungsverkehr möglich sein muss“, so Heidenreich. Der sachkundige Bürger Dieter Gerlach hält den Straßenausbau in Corona-Zeiten für nicht verantwortbar, wie er in der Sitzung kundtat. Die anderen Gremiumsmitglieder teilten diese Ansicht jedoch nicht und stimmten für die Baumaßnahme.

Keine Verkehrsberuhigung

„Die Straße ist so was von kaputt“, meinte Wilfried Niemeyer (CDU). Heidenreich pflichtete ihm bei: „Der erste Bauabschnitt muss zwingend umgesetzt werden.“ Der zweite Bauabschnitt könne unter Umständen in Folgejahre verschoben werden. Gefragt nach dem finanziellen Aufwand, sagte Maren Heidenreich, dass die reine Bauausführung insgesamt 1,3 Millionen Euro koste (für beide Bauabschnitte) und weitere Posten wie zum Beispiel Planungskosten noch hinzuzurechnen seien. Für das Projekt seien 1,7 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Michael Schlüter (Unabhängig, Engagiert, Bürgernah) äußerte die Befürchtung, dass die Langenhegge nach dem Ausbau zur Rennstrecke werden könne. Heidenreich: „Es ist keinerlei Verkehrsberuhigung vorgesehen, da es sich hier um eine Industriestraße handelt.“