Preußisch Oldendorf (WB/kk). Die SPD-Fraktion ist mit ihrem Antrag, den Erlass einer neuen Baumschutzsatzung auf den Weg zu bringen, gescheitert. Die Abstimmung in der Sitzung des Bauausschusses bedeutete bei sechs Mal Nein und vier Mal Ja die Ablehnung der „Satzung zum Schutz von Landschaftsbestandteilen“.

Karsten Wolf (SPD) hatte eingangs des Tagesordnungspunktes betont, dass es um die größeren Bäume ginge. „Wir wollen nicht, dass diese unnötig gefällt werden.“ Bürgermeister Marko Steiner äußerte sich positiv zu dem SPD-Antrag. „Das kann ich grundsätzlich nur begrüßen, aber das Ganze ohne Manpower hinzubekommen, sehe ich nicht so.“ Fraktionsgeschäftsführer Martin Frommberger (SPD) hatte in seinem Schreiben an den Bürgermeister zwecks Übermittlung der überarbeiteten Baumschutzsatzung betont, dass die SPD damit kein Personal binden wolle und es daher ein guter Anfang sein könne, „bei der Stellungnahme der Stadt an den Kreis darauf hinzuweisen, dass es eine bestehende Baumschutzsatzung gibt“.

„Ohne Personal würden wir der Satzung nicht gerecht“

Steiner gab in der Sitzung zu bedenken, dass unter Umständen auch eine Privatperson einen Gutachter bestellen müsse – wie es ja auch die Stadt regelmäßig tun müsse, um ihre Bäume auf Verkehrssicherheit kontrollieren zu lassen – oder jemand von der Verwaltung den Baum in Augenschein nehmen müsse, um zu eruieren, ob dieser krank sei. Ebenfalls binde es Manpower, um einige Jahre nach den Ersatzpflanzungen zu kontrollieren, ob der Baum angegangen sei. „Außerdem haben wir ein sehr weitläufiges Stadtgebiet. Auch Ahndungen müssten durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn widerrechtlich ein Baum entfernt wurde“, sagte Steiner und betonte: „Ohne Personal würden wir der Satzung nicht gerecht.“

Rolf-Dieter Schütte (CDU) ergänzte: „Ich hab schon gehört von manchen, wenn ihr diese Satzung beschließt, dann laufen die Sägen warm.“ Da werde in den Gärten nochmal aufgeräumt. „Wir sollten lieber auf Freiwilligkeit setzen“, so Schütte weiter. Parteikollege Wilfried Niemeyer teilte diese Ansicht. „Wir können nur etwas zusammen mit dem Bürger erreichen und sollten diesen bei Pflanzungen unterstützen.“

Die Satzung sollte bedeuten für: Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 110 Zentimetern, mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens ein Stamm einen Umfang von mindestens 80 Zentimetern aufweist, sowie freiwachsende Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe von mindestens zwei Metern. Die Satzung gelte nicht gewerblichen Zwecken dienenden Bäumen, Nadelgehölzen mit Ausnahme der Eibe und nicht heimischen Laubgehölzen. Es sollte verboten werden, geschützte Bäume zu beseitigen, zu zerstören oder zu beschädigen. Dies schließe auch das Kappen der Bäume ein.