Preußisch Oldendorf (WB/fs). In den vergangenen Wochen hat der Abriss der ehemaligen Realschule in Preußisch Oldendorf für viel Aufsehen gesorgt. Mittlerweile ist von dem Gebäude nichts mehr zu sehen. Stattdessen steht an dieser Stelle vielmehr der Bau des neuen Aldi-Marktes unmittelbar bevor. Am Dienstag ist dafür nun auch der symbolische erste Spatenstich erfolgt.