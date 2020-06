Der Eichenprozessionsspinner ist zurück in Preußisch Oldendorf, genauer gesagt in Getmold. Die Nester sind an der Ecke Kanalweg/Hafenstraße aufgefallen. Foto: Eva Rahe

Preußisch Oldendorf-Getmold (WB/stl). Der Eichenprozessionsspinner ist zurück in Preußisch Oldendorf, genauer gesagt in Getmold. Gab es im vergangenen Jahr ein einzelnes kleines Nest, so sind in diesem Jahr gleich mehrere Bäume betroffen. Die Situation sei aber bisher nicht besorgniserregend, erklärte Michael Reimann vom Fachbereich Bauen der Stadtverwaltung Preußisch Oldendorf am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung.