Klaus Tellbüscher vom Gebäudemanagement der Stadt stellte den Ausschussmitgliedern das Schadensbild an den tragenden Teilen der Konstruktion vor. Demnach befindet sich nur an einer Stelle im Fußbereich der Stützpfeiler eine größere morsche Stelle, ansonsten sind vor allem rund um die beiden oberen Podeste Schadstellen auszumachen. „Dort hat sich Feuchtigkeit gesammelt, die Gärprozesse in Gang gesetzt hat. Das Holz ist dadurch marode geworden“, sagte Tellbüscher. Einzelne Teile des beliebten Aussichtsturm auf Harlinghauser Grund bezeichnete er als „ziemlich verrottet“. Mit Hilfe der als Variante 2 in der Beschlussvorlage geschilderten Methode könnte der Turm gerettet werden, indem der obere Teil abgetrennt und komplett ersetzt würde. Tellbüscher zeigte als Beispiel Fotos vom Turm auf der Friedenshöhe in Melle-Buer, der in ähnlicher Weise mit einem neuen Kopfteil plus Dach saniert worden war. „Es ist zwar eine irrsinnig hohe Summe, aber unser Turm ist noch gut in Schuss für sein Alter“, sagte Tellbüscher.

Ohne Sanierung nicht nutzbar

Professor Volker Schiermeyer vom Büro HSW-Ingenieure erläuterte, dass der Wiehenturm ohne Sanierung nicht mehr nutzbar wäre und zurückgebaut werden müsste – ein Schicksal das viele Holztürme dieses Alters hätten. In diesem Fall sei der Schaden aber begrenzt und zu beheben. Die Sanierungsmethode, bei der die jeweiligen Schadstellen einzeln ausgebessert würden, hätte den Nachteil, dass ein großer handwerklicher Aufwand betrieben werden müsste und man auch nicht sicher wüsste, ob nicht noch weitere Stellen zum Vorschein kommen würden. Ersetze man dagegen am Stück, ergänze den Turm noch um ein Dach und hause die Tragpfeiler als Schutz gegen Feuchtigkeit ein, könne der Turm „noch Jahrzehnte“ halten. Die gleichzeitige Erhöhung würde zudem für bessere Aussicht sorgen und sei statisch unbedenklich.

Nachfragen kamen aus dem Ausschuss, ob es nicht angesichts der hohen Kosten sinnvoller sei, den Turm komplett neu zu bauen. Bauamtsleiterin Maren Heidenreich gab aber zu bedenken, dass es einen Zuschuss nur für diese Sanierung geben würde, nicht für einen Neubau. Ausschussvorsitzender Rolf-Dieter Schütte (CDU) fasste zusammen: „Wenn wir jetzt nichts machen, bleibt der Turm gesperrt und fault vor sich hin.“ bei einer Enthaltung wurde die Sanierung befürwortet.