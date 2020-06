Die Staatsanwaltschaft klagt den Mann an, seine Frau in den Rücken geschossen zu haben. Es habe noch einen Fluchtversuch gegeben und eine körperliche Auseinandersetzung der Eheleute, so die Anklage, aber schließlich sei das Opfer an den Folgen dieses Brustkorbdurchschusses noch vor Ort gestorben . Auch soll der Angeklagte mit der Waffe auf den Kopf der am Boden liegenden Frau gezielt und den Abzug betätigt haben.

Die Ermittlungen haben den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zufolge aber ergeben, dass es eine Ladehemmung gab. Es löste sich kein zweiter Schuss, auch nachdem der Angeklagte versucht haben soll, durch Ziehen am Schlitten der Pistole diese Ladehemmung zu lösen. Dann habe sich der Angeklagte von seinem Opfer abgewandt und sei von Zeugen schließlich überwältigt worden, bis die Polizei eintraf.

Hintergrund der Tat soll sein, dass der Angeklagte die Ende November 2019 von der Ehefrau vollzogene Trennung von ihm und die Zurückweisung seiner Person nicht habe akzeptieren können.