Schrodke skizzierte seine Vorstellungen für ein Preußisch Oldendorf, das in vielen Dingen Vorreiter werden könne, so bei Infrastruktur und Wirtschaft, Klima- und Umweltschutz oder Plätzen für Kinder und Jugendliche. „Es ist Zeit für einen Wandel“, betonte er.

Für die 13 Wahlbezirke der Stadt wurden alle Kandidatinnen und Kandidaten mit satten Mehrheiten gewählt. Angetreten waren: Claudia Schulte-Bredemeier (1 Preußisch Oldendorf-Süd), Brigitte Rose (2 Preußisch Oldendorf-West), Jan Hendrik Maschke (3 Preußisch Oldendorf-Nord), Wolfgang Schrodke (4 Preußisch Oldendorf-Ost), Iris Pfeiff (5 Offelten/Engershausen), Bettina Gubkov (6 Harlinghausen), Katrin Müller-Maschke (7 Getmold/Schröttinghausen), Georg Hegner (8 Hedem/Lashorst), Marvin Schrodke (9 Bad Holzhausen-Nord), Andreas Hoppe (10 Bad Holzhausen-West), Karsten Wolf (11 Bad Holzhausen-Süd), Frank Sewing (12 Börninghausen-Ost) und Marco Henke (13 Börninghausen-West). Als Team führen Iris Pfeiff, Jan Hendrik Masche und Marvin Schrodke die Reserveliste an.

„Kontinuität und Fortschritt“

„Mit unserem Spitzenteam von Bürgermeisterkandidaten, stellvertretender Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzenden verbinden wir Kontinuität und Fortschritt,“ kommentierte die Versammlungsleiterin Marlotte Oestreich, die nicht wieder kandidierte, die Wahl. Auch Carsten Scholz, Martin Frommberger und Uwe Ramsberg traten nicht wieder an. Weiterhin ist Andreas Hoppe als Kreistagskandidat für Preußisch Oldendorf von der Kreiswahlkonferenz gewählt worden.

Doch es ging nicht nur um Personen. Die Pläne der Sozialdemokraten für die kommende Periode des Rates wurden ausgiebig diskutiert. Themen wie familienfreundliche Politik, sozial gerechte Ratsbeschlüsse und zukunftsorientierte, klimafreundliche Planungen will die SPD stärker in den Fokus rücken. „Für uns ist wichtig, die Bürger wieder mehr an den Ratsentscheidungen zu beteiligen. Absprachen hinter verschlossenen Türen müssen der Vergangenheit angehören,“ so Marvin Schrodke.

Er hofft, dass die neu gewählten Ratsmitglieder aller politischen Gruppierungen respektvoll mit­ein­ander umgehen. „Herabwürdigende Äußerungen über andere, wie zuletzt vom ausscheidenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Herbert Weingärtner über seinen Ratskollegen Carsten Scholz“, werde er nicht zulassen. „Die politische Auseinandersetzung ist notwendig. Anderen jedoch zu unterstellen, sie würden nicht das Wohl der Stadt im Auge haben und den größten Verein in Preußisch Oldendorf, den OTSV, politisch ausnutzen, ist würdelos und schäbig. So ein Verhalten lasse ich in meiner SPD nicht zu, und das würde ich auch als Bürgermeister nicht hinnehmen“, ergänzte Schrodke.