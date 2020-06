Stadtbrandinspektor Martin Kniepkamp schilderte, dass die 177 Kameraden (darunter neun Kameradinnen) auch 2019 genug zu tun gehabt haben. Mehr als 20 Brände, inklusive der Großbrand in einem alten Geschäftshaus an der Bremer Straße, hätten die sieben Löschgruppe in Atem gehalten, dazu viele weitere Hilfseinsätze. „Mit insgesamt 115 Einsätzen und 2817 Einsatzstunden war das 2019 wieder ein hohes Niveau“, sagte Kniepkamp.

Für besonders viele Einsatzstunden verantwortlich zeichnet wohl das im Eggetal entdeckte Drogenlabor, von Fachleuten als das wohl größte seiner Art in Deutschland bezeichnet. Kniepkamp schilderte den Ausschussmitgliedern noch einmal eindrücklich, wie die Kameraden zunächst zu einem „normalen“ Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus ausrückten, vor Ort aber eine komplett andere Situation vorfanden. „Bei der ersten Erkundung in dem Gebäude entdeckten die Kameraden Chemikalien und Gasflaschen“, so Martin Kniepkamp. Daraufhin wurde sofort die ABC-Einheit alarmiert. Ein Einsatz, bei dem es um biologische oder chemische Gefahrenstoffe gehe, sei immer sehr personal- und materialintensiv. In diesem Fall konnte die vor einiger Zeit neu gebildete kreisweite ABC-Einheit ihren ersten Real-Einsatz absolvieren. Vor einiger Zeit hatte sie bei der Preußisch Oldendorfer Firma Dreisol bereits in einer Großübung ihre Stärke unter Beweis gestellt.

Auf Binnenschiff vermisst

Weitere besondere Einsätze im Jahr 2019 war die Suche nach einer Person, die in Hedem auf einem Binnenschiff vermisst wurde. Der Kanal wurde intensiv abgesucht, bis sich klärte, dass sich die Person in den Niederlanden aufhielt. Außerdem galt es, ein Kind zu retten, das unter einem Berg von Holzhackschnitzeln verschüttet war. Auch mit einem tödlichen Verkehrsunfall hatten die Feuerwehrkameraden zu tun.

Zur weiteren Tätigkeit eines aktiven Mitglieds der Feuerwehr gehören immer auch zahlreiche Übungs- und Ausbildungsstunden. Martin Kniepkamp hob eine Großübung zur Waldbrandbekämpfung in Augustdorf hervor, Übungstage am Feuerwehrinstitut und im Brandhaus Lemgo sowie den Kreislehrgang zu Technischer Hilfe, den die Preußisch Oldendorfer selbst konzipiert und organisiert haben.

Nicht vergessen wollte der Stadtbrandinspektor die Nachwuchsarbeit: So sind in den Jugendgruppen der drei Löschzüge 21 Jungen und acht Mädchen aktiv, und seit Mai 2019 gibt es eine Kinderfeuerwehr mit 19 Kindern.

Tagesbereitschaft ausbauen

Der neuen Arbeitskreisstruktur der Preußisch Oldendorfer Feuerwehr ist es auch zu verdanken, dass es viele Fortschritte bei Themen wie Schutzausrüstung oder Fahrzeuganschaffung gibt. Und mit einer selbst entwickelten Software ist man am Thema Schutzziele besonders dran. Um hier besser zu werden, muss die Tagesbereitschaft weiter ausgebaut werden, so der Tenor.