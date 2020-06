Sekundarschule verabschiedet 83 Absolventen

Zeugnisübergabe in Preußisch Oldendorf läuft coronabedingt anders ab

Preußisch Oldendorf (WB). Die klassischen Programmpunkte einer Schulabschlussfeier mussten in diesem Jahr auch bei der Sekundarschule Preußisch Oldendorf ausfallen. So gab es vor der Feier keinen gemeinsamen Fototermin in festlicher Robe, kein Gläschen Orangensaft oder Sekt mit Freunden und Verwandten, kein buntes Programm mit viel Gesang und auch keinen herzlichen Abschied von Mitschülern und Lehrern. Dennoch waren alle Beteiligten bemüht, den Absolventen einen gebührenden Abschluss zu ermöglichen.