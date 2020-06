Christoph Dietrich verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit seinen Schwerpunktfächern Mathematik und Physik hatte es der gebürtige Herforder 1984 zu Beginn nicht leicht, im Anschluss an das Referendariat eine Anstellung zu finden. Der akute Lehrerüberhang erschwerte ihm wie ebenso vielen anderen Universitätsabsolventen den direkten Weg in die Berufstätigkeit. Doch Christoph Dietrich hatte Glück, denn kurz nach seiner akademischen Ausbildung wurde ihm eine halbe befristete Stelle an der Jahn-Realschule in Lübbecke angeboten.

Die Jahn-Realschule war seine erste Station

Er wollte gerne den sprichwörtlichen „Fuß in der Tür“ haben – eine Einstellung, die sich schnell auszahlte. Denn schon nach zwei Wochen vor Ort wurde eine Ganztagsstelle für drei Jahre daraus. Schlussendlich hat er den Standort Lübbecke bis zur endgültigen Schließung der Schule im Jahr 2017 nicht verlassen.

Nach der offiziellen Bewerbung und Prüfung wurde er 1999 erst zum 2. Konrektor und schließlich 2007 zum Konrektor gewählt. Mit der Übernahme dieser Funktion änderte sich auch das Aufgabengebiet, zumal die Jahn-Realschule zu einer der ersten Ganztagsschulen mit den dazugehörigen vielseitigen Aufgaben zählte. Stundenpläne, Datenbewirtschaftung und die Organisation gehörten fortan zu seinen Aufgaben. Das Auslaufmodell „Realschule“ begleitete er auf eigenen Wunsch bis zur „Stunde 0“, um dann 2017 die Stelle des stellvertretenden Schulleiters in Preußisch Oldendorf anzutreten.

„Das Schulleben war außerordentlich vielfältig“

„Das Schulleben war außerordentlich vielfältig“, sagt er rückblickend im Vergleich der beiden Schulmodelle. Kursangebote, Grund- und Erweiterungskurse und viele andere Faktoren hätten den Organisationsumfang extrem erweitert und die Zeit von 7 bis 16 Uhr gut gefüllt. Vor seiner Entscheidung, nach Preußisch Oldendorf zu gehen, hätte er ein paar ehemalige Kollegen kontaktiert und deren Einschätzung folgend die Stelle, die ihm als Funktionsstelleninhaber von der Bezirksregierung zugewiesen worden war, angenommen. „Das habe ich keine Sekunde bereut“, sagt er zum Abschluss der drei Jahre und unterstreicht das „absolut positive Verhältnis zu den Kollegen und der Schulleitung“.

Schule, so wie er sie viele Jahre kennen gelernt habe, sei in der Form heute nicht mehr existent, stellt Dietrich fest. Vielfältige Begabungen und Charaktere sowie die aktive Inklusion würden heute das Schulbild der Sekundarschulen prägen und eine andere Form des Unterrichtens aber auch der Organisation erfordern. Das seien allesamt Aufgaben, die er dankbar angenommen habe. „Die Dimension der neuen Aufgabenfelder war eine Herausforderung, und ich habe eine Menge neu lernen müssen“, resümiert er die anspruchsvolle Zeit.

Mehr Zeit ins Ehrenamt investieren

Christoph Dietrich begann seinen Schuldienst als angestellter Lehrer im Jahr 1984 und wurde 1988 Beamter auf Lebenszeit. Seinem Antrag auf Ruhestand folgend wird er am 31. Juli 2020 seine aktive Laufbahn beenden und anschließend die „neue Freiheit“ genießen. Eine Verabschiedung am letzten Schultag vor den Sommerferien sei nicht geplant. Lediglich eine Dienstbesprechung stehe noch an, die er für einige gute Worte nutzen wolle. Die offizielle Entlassungsurkunde wird es in der Vorbereitung auf das neue Schuljahr Ende Juli aus der Hand von Schulleiter Christian Schäffer geben. Und für die „Nach-Corona-Zeit“ sei auch ein Ausstand geplant.

In Zukunft wird sich der dann ehemalige Mathematik- und Physiklehrer seinen Hobbys wie Sport und Lesen, der Familie und dem Ehrenamt widmen. „Diese Dinge bekommen jetzt einen neuen Stellenwert“, ist er sich sicher.