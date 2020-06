Eine erkrankte Person gibt es in Bad Oeynhausen, zwei in Lübbecke und drei in Minden.

Positiver Test bei Westfleisch

Die aktuelle Testung bei der Firma Westfleisch in Lübbecke hat laut der Kreisverwaltung einen positiven Befund bei mehr als 700 negativen Tests ergeben. Die positiv getestete Person und alle Kontaktpersonen befinden sich bereits in häuslicher Isolation.

Bewohner des Kreises können sich testen lassen

Das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke bietet den Bewohnern im Kreis an, die in den vergangenen 14 Tagen aus beruflichen Gründen auf dem Gelände der Firma Tönnies aufgehalten haben – wie unter anderem Lieferanten, Handwerker und/oder Beschäftigte anderer Versorgungsbereiche – sich beim Gesundheitsamt zu melden und sich testen zu lassen. Bitte melden Sie sich per E-Mail an: infektionsschutz@minden-luebbecke.de.