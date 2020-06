Bürgermeister ist zuversichtlich

Ein Funke Hoffnung bei allen Hiobsbotschaften, die derzeit überall zu hören sind? Der Verwaltungschef hat Zahlen zur Hand, an denen sich nachvollziehen lässt, woher er seine Zuversicht bezieht. Der Haushalt für 2019 zum Beispiel: Er sollte mit einem Plus von 286.000 Euro abschließen, stattdessen sind es 1,2 Millionen Euro geworden. „Gut, da war auch ein Einmaleffekt von 800.000 Euro enthalten“, erläutert Steiner. Der Förderschulverband mit Lübbecke ist aufgelöst worden, das vorhandene Vermögen wurde aufgeteilt, außerdem waren einige Stellen im Rathaus nicht besetzt (was zu weniger Personalausgaben führte), schließlich konnten bei der Vermarktung eines Baugebietes höhere Erträge erzielt werden.

Gewerbesteuereinnahmen sind maßgeblich

Und 2020? „Ich könnte Ihnen schon in einem normalen Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht seriös voraussagen, wie es am Ende mit unseren Finanzen aussehen wird, in einem Corona-Jahr erst recht nicht“, sagt Steiner. Klar ist nur: Das, was der Rat im Dezember 2019 verabschiedet hat, ist quasi aus einer anderen Zeit. Vorsichtige 40.000 Euro Plus sind in dieser Haushaltssatzung verzeichnet. „Alles steht und fällt aber mit den Gewerbesteuereinnahmen“, betont der Bürgermeister. Da hatte man 2019 in Politik und Verwaltung schon ein bisschen schlucken müssen, denn statt der veranschlagten 4,6 Millionen Euro waren am Ende des Jahres knapp unter 4 Millionen zusammen gekommen.

Für 2020 liegt der Ansatz wieder bei 4,6 Millionen Euro – und bis Corona sah alles ziemlich gut aus, wie Marko Steiner auch unlängst in der Ratssitzung ausführte. Bevor die ersten schlechten Nachrichten eintrafen, lag der Wert bei 4,45 Millionen Euro, mittlerweile bewegt er sich um die 4 Millionen. „Wenn Corona nicht wäre, hätten wir unseren Ansatz längst überschritten“, ist sich der Verwaltungschef sicher.

Es gibt noch gute Nachrichten

Er erwartet auch Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer, „schließlich sind viele Menschen in Kurzarbeit und zahlen entsprechend weniger.“ Die Krise hat zudem direkte Auswirkungen auf den Tourismus, sechs bis acht Wochen gab es keine Übernachtungen, also auch keinen Kurbeitrag von Reisenden. Allerdings, so Steiner, seien die Menschen inzwischen weniger an Fernreisen als am Urlaub in deutschen Landen interessiert: „Vielleicht bringt uns das ausgebuchte Häuser in Zeiten, als das Interesse sonst geringer war.“

Zu den Mindereinnahmen gesellen sich die Mehraufwendungen. Die Verwaltung beziffert sie, Stand jetzt, auf 19.000 Euro. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Schutzausrüstung der Mitarbeiter und den ausgeweiteten Reinigungsbedarf. Der erhöhte Personalaufwand, zum Beispiel für verstärkte Kontrollen in Zeiten der Kontaktsperre, ist da noch gar nicht eingerechnet. Noch mal Steiner: „Wir werden diesen ganzen Bereich im Haushalt getrennt aufführen, um einen guten Überblick zu haben.“

Und schließlich noch eine weitere gute Nachricht: Vom Bund ist Geld für die gebeutelten Kommunen angekündigt. Wann das kommt und in welcher Höhe, steht noch nicht fest. Aber es ist ein Grund mehr, dass der Bürgermeister seine Zuversicht nicht verliert.