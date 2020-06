Nach zwölf Wochen dürfen wieder Gäste vorbeikommen

„Ich freue mich sehr, dass wir wieder täglich Gäste empfangen können“, sagt Einrichtungsleiterin Katja Lammert. „Um ihnen und unseren Mitarbeitenden einen größtmöglichen Schutz vor Ort zu garantieren, haben wir natürlich diverse Sicherheitsmaßnahmen getroffen.“ So darf die Einrichtung unter anderem ausschließlich von Gästen und Mitarbeitenden betreten werden – und das auch nur nach täglichem Corona-Screening mit Temperaturmessung. Die Kontaktflächen der Einrichtung werden mehrmals täglich desinfiziert und es gilt die Abstandsregel für alle Anwesenden sowie Mundschutz-Pflicht für die Mitarbeiter.

Veränderter Alltag

„Natürlich gestaltet sich unser Alltag jetzt etwas anders als noch vor Corona-Zeiten“, so Lammert. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren allerdings während unserer Schließung im benachbarten Vitalis Wohnpark tätig und konnten sich dort bereits mit den meisten der Maßnahmen vertraut machen. Und auch unsere Gäste nehmen die Schutzmaßnahmen sehr gut an. Bisher gab es keine Probleme.“ Im Gegenteil: „Es ist so schön, endlich wieder im Tagestreff sein zu können“, bestätigt ein Gast der Einrichtung. „Die Abstandsregeln sind natürlich nicht so toll. Aber besser so, als gar nicht hier zu sein!“ Ein weiterer Gast ergänzt: „Endlich kommt man wieder raus und kann mal wieder etwas Anderes sehen und hören. Ich freue mich sehr!“

Platz für 20 Gäste

Der Vitalis Tagestreff Preußisch Oldendorf bietet die optimale Möglichkeit, pflegende Angehörige im Alltag zu entlasten und Senioren dabei zu unterstützen, möglichst lange selbstständig zu bleiben. Die Einrichtung hat Platz für täglich 20 Gäste.

Interessierte sind dazu eingeladen, sich unter Telefon 05742/704488-0 zu einer Besichtigung oder einem Schnuppertag anzumelden.