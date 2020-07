Komet am Himmel zu sehen

Der Komet C/2020 F3 (Neowise), so die wissenschaftliche Bezeichnung, ist am 27. März vom Weltraumteleskop Wise entdeckt worden. Er hat am 3. Juli den sonnennächsten Punkt seiner Bahn erreicht und wird sich am 23. Juli der Erde maximal annähern. Er bewegt sich auf einer elliptischen Bahn in etwa 6700 Jahren um die Sonne. Der nächste Besuch des kosmischen Vagabunden wird also um das Jahr 8700 erwartet, sofern er nicht durch die Schwerkraft der großen Planeten Jupiter und Saturn auf seiner Bahn gestört wird. Der Komet ist zur Zeit morgens bevor es dämmert im Nordosten zu finden. „Seine ganze Pracht entfaltet er, wenn man ihn mit einem Feldstecher beobachtet“, sagt Thomas Kunzemann. Der Komet wandert weiter nach Westen, so dass man ihn bis in den August am Himmel finden kann. Allerdings wird seine Helligkeit im August abnehmen, da er sich weiter von der Sonne entfernt.