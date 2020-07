Nicht länger warten

Hintergrund ist die bevorstehende Entscheidung bezüglich des Baus eines Kunstrasenplatzes. „Die Beratungen und Planungen für die Anlegung eines weiteren Sportplatzes an der Sekundarschule werden in den nächsten Wochen und Monaten zum Abschluss gebracht werden müssen. Damit kann der Sportplatz an der Pestalozzistraße anschließend aufgegeben und anderweitig genutzt werden“, heißt es in dem Antrag. Herbert Weingärtner: „Egal ob der an der Sekundarschule oder in Bad Holzhausen gebaut wird, der Sportplatz an der Grundschule wird überflüssig.“ Statt abzuwarten, bis es den Kunstrasenplatz gibt, will der Fraktionsvorsitzende schon jetzt parallel Überlegungen für die Nutzung der Rasenfläche an der Grundschule anstellen.

„Dabei sollte von dem Sportplatz eine Freifläche für die weitere Nutzung durch die Grundschule, eine bebaubare Fläche und eine Fläche mit attraktiver Platzgestaltung vorgesehen werden, die auch für ein Stadtfest genutzt werden kann“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrem Antrag. Im Vorfeld sei eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, um Ideen zu sammeln. „Man muss natürlich auch mit der Grundschule sprechen, wie viel Platz die noch für Pausen und sportliche Aktivitäten benötigt“, sagt Weingärtner. Die CDU wünscht sich eine umgehende Aufnahme der erforderlichen Rahmenplanung. „Eine Teilveräußerung des Sportplatzes könnte zur Finanzierung des neuen Sportplatzes beitragen“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Mehr Aufenthaltsqualität

Dass die Fläche so lange brach liegen würde, war vor etwa zehn Jahren nicht absehbar. Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hatte am 18. Juli 2011 mit den Stimmen von CDU und SPD beschlossen, das Grundstück des Sportplatzes an der Grundschule zu verkaufen. Edeka wollte dort einen Supermarkt errichten. Die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf sollten zum größten Teil in den Bau eines neuen Sportplatzes an anderer Stelle investiert werden. Es gründete sich die Bürgerinitiative „Pro Sportplatz”, die den Verkauf der Fläche kritisierte und Unterschriften sammelte, um ein Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Doch der Rat erklärte das Bürgerbegehren für unzulässig, das Verwaltungsgericht Minden bestätigte diese Entscheidung.

„Zwar wurden die Planung bezüglich der Ansiedlung eines Einzelhandels dann weiterbetrieben, aber irgendwie kam man nicht voran“, berichtete Herbert Weingärtner. Edeka entschied sich für eine andere Fläche und hat inzwischen das Hotel Deeke gekauft. Mit der Volksbank laufen die Gespräche derzeit noch über den Kauf des angrenzenden Areals. „Wir wollen, dass der alte Sportplatz wieder ins Auge gefasst wird und dort etwas mit Aufenthaltsqualität entsteht“, sagt der CDU-Fraktionschef.