Breitband-Ausbau kommt voran

Info-Veranstaltung vom 13. bis 15. August in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf (WB). „In Sieben-Meilen-Schritten kommt das Glasfasernetz nach Preußisch Oldendorf“, sagt das Infrastruktur-Unternehmen Greenfiber. Es ist für den kreisweiten Breitband-Ausbau un- und unterversorgter Gebiete nach dem Masterplan des Kreises sowie für den weiteren Ausbau in Preußisch Oldendorf verantwortlich. Mit 10.000 Mbit pro Sekunde durch das weltweite Netz, das sei eine außergewöhnliche Geschwindigkeit, die andernorts in Europa noch nicht angeboten werde, so das Unternehmen.