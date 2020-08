Preußisch Oldendorf (WB). Die CDU-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 19. August einen Antrag auf Sanierungsmaßnahmen am Bahnhof in Bad Holzhausen. Vorsitzender Herbert Weingärtner regt an, die Brachfläche am Bahnhof in Bad Holzhausen zwischen Wohnmobilstellplatz und dem Bahnübergang zum Klinikstandort im Osten zu überplanen.

Von Westfalen-Blatt