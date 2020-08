Sicherer soll’s werden

Grundsatzbeschluss: Rat in Preußisch Oldendorf spricht sich für Ordnungsdienst aus

Preußisch Oldendorf (WB). Die Stadt Preußisch Oldendorf soll einen so genannten Kommunalen Außendienst (KAD) bekommen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der Rat in seiner jüngsten Sitzung in der Aula der Sekundarschule. Die Entscheidung fiel einstimmig bei einer Enthaltung.