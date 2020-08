CDU-Antrag: Brachfläche in Bad Holzhausen soll zu Baugrundstück werden

Bad Holzhausen (stl). Die interessanteste Information verkündete Bürgermeister Marko Steiner fast nebenbei. Eigentlich sollte der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung über den Antrag der CDU-Fraktion beraten und beschließen, eine Brachfläche am Bahnhof Bad Holzhausen zu überplanen und in Teilen als Baugrundstück auszuweisen.