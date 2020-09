Kinder brauchen Bewegung

Sie sollen den Bewegungsausgleich und die Schulung motorischer Fähigkeiten der Kinder fördern. „Bewegung, da sind sich alle Fachleute einig, ist ein wichtiger Bestandteil für die frühkindliche Entwicklung. Aus diesem Grund unterstützen wir die Aktion vor Ort zur Übergabe der Spielgeräte“, sagte Bürgermeister Marko Steiner. Johannes Geers ergänzte: „Kinder können nicht lange still sitzen, im Unterricht müssen sie das jedoch tun. Oft führt der Mangel an Bewegung dazu, dass sie sich nicht mehr richtig konzentrieren können. Deswegen helfen wir den kleinen Energiebündeln gern mit unserem Bewegungspaket.“ Das Bewegungspaket beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Sport- und Spielgeräte in unterschiedlicher Stückzahl. Mit dabei sind zum Beispiel Softfußbälle, Springseile und Wurfspiele. Das Bewegungspaket regt die Erstklässler zum aktiven Spielen in der Pause an. Alle Gäste hielten dabei selbstverständlich die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln ein.

Seit Jahren vielen verteilt Innogy Westenergie Frühstücksboxen und nun im fünften Jahr Bewegungspakete an die Erstklässler im Netzgebiet von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr sind es 17.673 Brotdosen und 797 Bewegungspakete. Das Engagement ist Teil der konzernweiten Bildungsinitiative.