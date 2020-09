65 Kindergarten-Kinder in Quarantäne

Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind alle betroffenen Familien jetzt schriftlich aufgefordert worden, die Kinder in Minden testen zu lassen. Außerdem sollen sie bis 13. September in Quarantäne bleiben, genauso wie zwei Erzieher. Gibt es weitere Infektionen, werden auch die Eltern und sonstige Kontaktpersonen der Kinder in den Blick genommen, sagte Kreisgesundheitsdezernent Hans-Joerg Deichholz auf Anfrage dieser Zeitung. Bei Häufungen von positiven Tests würden situationsbedingt neue Maßnahmen ergriffen.

Test über Hausarzt

Leider habe das Kreisgesundheitsamt die Quarantäne-Anordnung nicht auf eine Kindergartengruppe begrenzen können, erläuterte Deichholz. „Der Test ist über einen Hausarzt in einem Labor in Niedersachsen bearbeitet worden und das Ergebnis hat leider erst drei Tage später, am Sonntag, vorgelegen“, sagte der Dezernent. Das Labor der Mühlenkreiskliniken würde demgegenüber innerhalb von 24 Stunden informieren. So hätte nun die Erzieherin vor dem Wochenende noch Kontakt zu allen Kindern gehabt.

Eine weitere Erschwernis sei gewesen, dass das Kreisgesundheitsamt am Sonntag nicht an die notwendigen Informationen gekommen sei, um noch an diesem Tag die Eltern zu informieren. Deshalb ruft Hans-Joerg Deichholz die Träger der Kindergärten im Kreis aber auch alle Schulen dazu auf, Ansprechpartner für solche Fälle außerhalb der Betriebszeiten zu benennen und vollständige Listen der Kinder in Gruppen und Klassen sowie deren Erziehungsberechtigten vorzuhalten. „Wenn diese Informationen nicht vorliegen, führt das dazu, dass unsere Ermittler im Gesundheitsamt nicht schnell genug arbeiten können“, erläutert Deichholz. Denn das A und O bei der Pandemie-Eindämmung sei ja, die Kontaktketten zu unterbrechen.

Aktuelle Fallzahlen

Insgesamt meldet der Kreis noch 30 aktive Fälle, von 748 laborbestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie sind 718 abgeschlossen. Die Zahlen aus den Kommunen: Bad Oeynhausen 74 (abgeschlossen 72), Espelkamp 52 (51), Hille 37 (36), Hüllhorst 35 (33), Lübbecke 62 (59), Minden 276 (260), Petershagen 42 (39), Porta Westfalica 46 (45), Preußisch Oldendorf 32 (32), Rahden 34 (34) und Stemwede 58 (57).