An drei Vormittagen in die Natur

Preußisch Oldendorf (WB). Ein Abenteuer der ganz anderen Art erlebten jetzt die Zweitklässler der Preußisch Oldendorfer Grundschule in Kooperation mit dem Stadtjugendpfleger Andreas Keller. Mit dem Bollerwagen, Proviant und guter Laune ging es an drei Vormittagen in die Natur. Mit dabei: Maren Quast, sozialpädagogische Fachkraft an der Grundschule, die die verschiedenen Klassen begleitete.