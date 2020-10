Musikalischer Gruß zum Tag der deutschen Einheit

Der Regen führte nicht zum Abblasen der Aktion, aber die Besucher ließen vorerst auf sich warten. Auf die letzte Minute kamen dann doch noch gut 15 sangesfreudige Preußisch Oldendorfer – und sogar der Regen pausierte für einen kurzen Moment.

Kleines Wunder

Die Jungbläser verteilten Kerzen und Liedzettel, Ortsheimatpfleger Karl-Wilhelm Finke hielt eine etwa zehnminütige Ansprache, dann stimmte der Posaunenchor das erste Stück an. Das wirkte wie ein kleines Wunder. Das Zusammentreffen erhielt auf einmal genau den besinnlich-friedlichen Charakter, den es verdient hatte: Der Klang des Posaunenchors gemischt mit Gesang der Besucher und Schein der Kerzen ließen sogar die gelegentlichen Regentropfen fast vergessen. Als besonderes Zeichen der deutschen Einheit stimmte der Posaunenchor nach den zehn zentralen Stücken noch die deutsche Nationalhymne an, ehe Pfarrer Michael Weber die Besucher verabschiedete.

Weitere Aktionen

Auch die Singgemeinde Lashorst und das Blasorchester Bad Holzhausen (gemeinsam mit dem Posaunenchor Bad Holzhausen und dem Chor Lunedi Sera) hatten für den Abend des Einheits-Feiertags zum offenen Singen eingeladen. Doch auch an der Alten Schule in Lashorst und am Haus des Gastes spielte das Wetter nicht so mit, wie es die Organisatoren sich erhofft hatten.

Im Kurpark wurden zwar noch einige Lieder angestimmt, doch die Instrumente wanderten schnell wieder in ihre Koffer. Schon im Vorfeld hatte das Blasorchester angekündigt, dass je nach Wetterlage kurzfristig eine Absage erfolgen könne.