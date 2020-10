Kreatives Kürbisschnitzen

Ersatzweise sollen die kleinen und großen Künstler dennoch aktiv werden, denn der Marketingverein bietet für alle Kürbisschnitzer, ob Jung oder Alt, einen Wettbewerb an. Alle zuhause oder zum Beispiel beim Kürbisschnitzen des Touristikvereins am Sonntag, 25. Oktober, an der Mühle in Bad Holzhausen geschnitzten Kunstwerke können teilnehmen. Die Kürbisse können noch bis Freitag, 30. Oktober, beim Obsthof Wickemeyer, Dummerter Straße 7 in Bad Holzhausen, abgegeben werden. Dort werden sie namentlich mit Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse registriert, und eine Jury wird sich die Kunstwerke am 31. Oktober anschauen. Die schönsten Kürbisse werden mit einer Auswahl „Preußisch Oldendorfer Leckereien“ belohnt.

Die Gewinner werden umgehend benachrichtigt, so dass die Kürbisse am Halloween-Tag (31. Oktober) bis mittags noch bei Wickemeyer wieder abgeholt werden können. Die Jury freut sich auf viele fantasievolle Schnitzkreationen und wünscht allen viel Spaß.