Feuer bricht in Dachstuhl aus

Brand in Mehrfamilienhaus in Börninghausen – alle Bewohner bleiben unverletzt

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB/ko/aha). Zu einem Brand am Eininghauser Ring in Börninghausen ist die Feuerwehr am Dienstagmittagausgerückt. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.