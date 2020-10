Preußisch Oldendorf-Börnnghausen (WB). Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hat den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Börninghausen ausgelöst, zu dem die Feuerwehr am Dienstagmittag gerufen wurde. Zu diesem Ergebnis kamen die Ermittler der Polizei bei ihren Untersuchungen am Mittwoch.

Von Westfalen-Blatt