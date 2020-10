Am Montag erlag eine 88-Jährige Seniorin nach Angaben der Einrichtung den Folgen von Covid-19. Eine weitere Bewohnerin, die seit vergangener Woche im Krankenhaus betreut wurde, sei am Dienstag im Alter von 80 Jahren an dem Virus gestorben. Eine 89-jährige Bewohnerin, die schon länger palliativ betreut wurde, verschied am Mittwoch. Damit sind seit Ausbruch der Infektion insgesamt neun Bewohner verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

In der Pflegeeinrichtung Vitalis Wohnpark Bad Essen sind derzeit noch 31 Senioren und Seniorinnen mit Corona infiziert. Zwei von ihnen werden aktuell im Krankenhaus betreut. Von den 129 Mitarbeitern wurden insgesamt 30 positiv auf Covid-19 getestet. Vier gelten als genesen und sind aus der Quarantäne entlassen. Vom Gesundheitsdienst Osnabrück wurden weitere Reihentestungen organisiert. Einer der Wohnbereiche der Einrichtung in Bad Essen gilt nach zwei Testungen mit ausnahmslos negativen Ergebnissen als infektionsfrei. Die Ergebnisse der zweiten Testung werden bis zum Wochenende erwartet.