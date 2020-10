Schwierige Zeit gemeistert

Mit Strategien wie der Verzicht auf das Schulgeld im April, Unterricht per Video in den Fächern, in denen dies möglich war, und dann eine Rückkehr zum Präsenzunterricht mit Hygienekonzepten wurden die negativen Auswirkungen wie etwa Kündigungen auf ein Minimum reduziert. Auch die Eltern und Schülern zeigten sich durchweg sehr kooperativ und bemühten sich gemeinsam mit den Lehrern um bestmögliche Lösungen.

Um die Honorare der Lehrkräfte in dieser Zeit weiter zahlen zu können, wurde die Corona-Soforthilfe beantragt und genehmigt, allerdings muss sie wahrscheinlich zum größten Teil wieder zurückgezahlt werden. Diese Maßnahmen und das ehrenamtliche Engagement haben dazu geführt, dass der Vorstand des Förderkreises der Musikschule einen ausgeglichenen Haushalt für 2020 aufstellen konnte, auch, weil die Stadt Preußisch Oldendorf erfreulicherweise die finanzielle Unterstützung der Musikschule in gleicher Höhe wie im vergangenen Jahr beibehalten hat.

Mehr Lebensfreude

Der bestätigte sowie neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Bernd Rust (1. Vorsitzender), Erik Pollert (2. Vorsitzender), Karin Hegi-Koch (Schatzmeisterin), Anja Vehling (Schulleiterin, Instrumenten- und Notenwartin) sowie die Beisitzer Brigitte Solinski, Karsten Tiegel und Doris Winkelhaus. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die Musikschule auch weiterhin zur kulturellen Bildung in Preußisch Oldendorf beitragen kann, ganz getreu dem Motto „Mehr Lebensfreude durch Musik“.

Mehr Informationen über das Ausbildungsangebot der Musikschule, Termine oder Aufführungen sind auf der neuen Internetseite der Musikschule Preußisch Oldendorf unter www.pro-musikschule.de abrufbar.