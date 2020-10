Neues Gesicht in einer Stunde

Preußisch Oldendorf (WB). Für viele Menschen ist das Jahr 2020 schon gruselig genug – aber wohl nicht für die, die am Sonntag am traditionellen Halloween-Kürbis-Schnitzen an der Bad Holzhauser Gutswassermühle teilgenommen haben. Mit mehr als 50 geschnitzten Kürbissen brachten die anwesenden Familien nicht nur das passende Licht vor die Haustüren, sondern kreierten auch so viele Kürbisse an einem Nachmittag, wie lange nicht mehr.

Von Joscha Westerkamp