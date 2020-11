Vorschläge mit ein paar Klicks

Um Bürgern die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro DSK Stadtentwicklung bereits für die Fortschreibung des Konzeptes für Bad Holzhausen das Internet genutzt. Unter der Internet-Adresse pro-ortskerne.de konnten alle Interessierten Vorschläge für Maßnahmen in den Ortszentren anbringen. „Es lief zunächst etwas schleppend an, aber am Ende waren zahlreiche Anregungen auf diesem Weg eingegangen, von denen auch einige Hinweise in die Fortschreibung eingeflossen sind“, sagt Carsten Lottner vom Planungsbüro.

Interaktiver Stadtplan

Wer sich an der Ideenfindung für das künftige ISEK „Ortskern Preußisch Oldendorf“ beteiligen möchte, kann schon jetzt auf die Website „ pro-ortskerne “ gehen. Wer auf der Seite nach unten scrollt, kann unter einem Foto der Spiegelstraße mit St.-Dyonysius-Kirche die Schaltfläche „Zur Beteiligung“ anklicken. Dann erscheint eine interaktiver Plan der Planungsfläche. Dieser ist bereits mit zahlreichen orangenen und grünen Markierungen versehen. „Die ursprüngliche Frist für Vorschläge war abgelaufen, aber wir haben sie verlängert. Die orangenen Punkte sind zum Teil eingearbeitete Vorschläge, die schon bis zur Frist 30. September eingegangen sind“, erklärt Michael Reimann vom Bauamt. „Ab 18. September haben wir aber die interaktive Karte wieder freigeschaltet, damit die Bürger schon für 2022 ihre Ideen anbringen können.“

Wer auf eine Stelle der Karte doppel-klickt, kann selbst einen Vorschlag hinzufügen. Ein Doppelklick auf eine bestehende Markierung bewirkt, dass die Erläuterungen sichtbar werden. „Jeder kann unter Angabe von Name und E-Mail-Adresse (die nicht veröffentlicht wird) einen Kommentar zu bestehenden Vorschlägen abgeben“, sagt Michael Reimann. Er hofft, dass so noch viele gute Anregungen eingehen. „Wenn es irgendwann zu viel werden sollte, lassen wir die Aktion auslaufen.“