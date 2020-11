Viele Formsachen und ein Streitfall

Eide und Verpflichtung

Zu Beginn der Sitzung sprach Marko Steiner der „Alterspräsidentin“ Hannelore Lösche den Text des Amtseids nach. Danach konnte er selbst seine beiden Stellvertreter vereidigen. Iris Pfeiff (SPD) hat bereits Erfahrungen als stellvertretende Bürgermeisterin, für Dr. Thomas Kunzemann (CDU) ist es die erste Amtszeit. Er löst den langjährigen Amtsinhaber Rainer Rössger (CDU) ab, der von Steiner mit herzlichem Dank für seine Tätigkeit verabschiedet wurde.

Anschließend verpflichtete Marko Steiner die 36 Ratsmitglieder. Dazu verlas er die Formel und rief alle nacheinander namentlich auf, diese mit einem „Ja“ zu bestätigen. Auf den üblichen Handschlag wurde coronabedingt verzichtet.

Teurer Abriss in Lashorst

Der einzige Tagesordnungspunkt, der keine der üblichen Formalitäten war, sorgte dann auch gleich für Diskussionen. Es ging um den Abriss der Alten Schule Lashorst samt seiner Nebenanlagen. Der Rat musste die Ausschreibung beschließen, damit so bald wie möglich mit den Arbeiten begonnen werden kann. Wie Bürgermeister Marko Steiner erklärte, ist für den Beschluss Eile geboten, weil bis Anfang Februar 2021 der Förderantrag gestellt sein müsse. Von den geschätzten Kosten für den Abbruch von 52.000 Euro könnten 44.200 Euro durch Fördermittel bezahlt werden.

Knackpunkt Altlasten

Der Knackpunkt: Nach der neuen Schätzung erhöhen sich die Abbruchkosten fast auf das Dreifache, nämlich auf 144.000 Euro. Steiner erläuterte drei wesentliche Gründe für diese Steigerung. Erstens fielen Kosten für die Entsorgung von Altlasten an, die bislang nicht eingerechnet wurden. Diese betragen laut Verwaltung 50.000 Euro. Entsorgt werden müssten asbest- und teerhaltige Baustoffe und Dämmungen, die vor allem in Schindeln, Deckenverkleidungen, Dämmstoffen und Sperrschichten des Gebäudes gefunden worden seien. Zudem müsse eine Baustraße angelegt werden (Kostenpunkt 22.000 Euro). Diese sei in der ursprünglichen Planung erst beim Bau selbst vorgesehen worden. Drittens gebe es einen erhöhten Bedarf an Rodungs- und Erhaltungsmaßnahmen der Grünanlagen.

„Kostenexplosion“

Jan Hendrik Maschke (SPD) äußerte große Bedenken angesichts dieser „Kostenexplosion“. „Wir stellen nicht das gesamte Projekt in Frage“, betonte er. Aber er fühle sich an frühere Projekte erinnert, bei denen die Baukosten ebenfalls stark gestiegen seien. Er sei der Meinung, dass das Thema noch einmal im Bauausschuss besprochen werden müsse und wolle eine Vertagung beantragen: „Wir müssen sehen: Wo können wir an anderer Stelle sparen?“

Janine Huth (FWG) sagte, die Steigerung auf fast das Dreifache sei immens. Wilfried Niemeyer (CDU) sagte, auch er finde den Betrag sehr hoch: „Da sollten wir noch einmal drauf gucken. Aber wir kommen nicht vorher, die Altlasten vernünftig zu entsorgen.“

Marko Steiner sagte, die Entscheidung zu vertagen, senke die Chance, rechtzeitig die Förderung zu beantragen. „Selbst wenn wir am 25. November eine Bauausschusssitzung machen, um darüber zu beschließen, ist das zeitlich sehr ambitioniert.“

Zeitdruck

Maschke sagte: „Den Zeitdruck, den wir jetzt haben, hat nicht die Politik zu vertreten.“ Er kritisierte vielmehr die Verwaltung und die Architektin. Marko Steiner wies darauf hin, dass bereits im Sommer ein Schadstoffgutachten in Auftrag gegeben worden sei, dieses sei aufgrund der aktuellen Situation erst mit Verspätung vorgelegt worden. Zudem erinnerte er daran, dass beim Abriss in Getmold die Kosten der Baustraße nicht enthalten gewesen seien, die in Lashorst zu Mehrkosten führe.

Karin Offermann (Grüne) wollte wissen, was denn der Abriss in Getmold gekostet habe. Die Antwort hatte Marlies Bormann von der Verwaltung parat: 95.000 Euro. „Daran kann man sehen, dass die erste Schätzung von 52.000 Euro unrealistisch gewesen ist“, schlussfolgerte Offermann. Ihr Fraktionskollege Martin Schiegnitz sagte, es sei nicht vorsichtig kalkuliert worden. Mit Altlasten müsse man immer rechnen. „In der Schröttinghauser Schule gab es auch Asbest.“ Er habe Bauschschmerzen mit der Entscheidung, aber es gebe Zeitdruck.

Jürgen Bartelheim (CDU) sagte, es sei gute Sitte, bei auftretenden Mehrkosten zu überlegen, wo an anderer Stelle Einsparungen möglich seien. Darauf antwortete Marko Steiner: „Das würde implizieren, dass wir etwas über den Bedarf eingeplant hätten.“ Das sei aus seiner Sicht nicht der Fall.

„Blick in Glaskugel“

Zum Thema Altlasten sagte Bernd Lömker (UEB): „Wenn man in einem alten Haus einen Stein verrückt, ist die Bestimmung der Kosten fast wie der Blick in die Glaskugel.“ Er schlug vor, den Beschluss nun zu fassen, aber das Gesamtprojekt noch einmal unter die Lupe zu nehmen. „Wir haben bisher noch nirgendwo goldene Wasserhähne eingebaut.“ Es werde sicherlich schwierig, Einsparungen in Höhe der Kostensteigerung vorzunehmen.

Schließlich stimmte auch Jan Hendrik zu, den Beschluss zu fassen, wenn dem Rat am 15. Dezember die dezidierten Kosten vorgelegt würden. Bürgermeister Steiner erklärte: „Ich kann heute nicht versprechen, dass alles da ist. Aber wir werden darauf hinwirken, dass möglichst viel vorliegt.“ So erfolgte der Beschluss mit 24 Ja-Stimmen, bei sieben Mal „Nein“ und sechs Enthaltungen.