„Es ist eine Schande“

Aber was ihr Mann am Mittwoch entdeckte, als er die Mülltonnen leeren wollte, hat selbst ihren Geduldsfaden zerreißen lassen. „Unbekannte haben eine ganze Reihe roter Ziegelsteine gestohlen, mit denen der Platz hinter dem Gebäude am Dorfplatz gepflastert ist“, berichtet sie. „Außerdem ist ein Stromkabel von der Wand gerissen und eine Stange aus dem Treppengeländer herausgebrochen worden.“

Iris Huth weiß nicht, wann und von wem die Schäden verursacht wurden, doch erstmals seit Längerem hat sie bei der Polizei Anzeige erstattet. „Die Schäden sind von der Hauptstraße aus, die am Dorfplatz entlang führt, nicht zu sehen. Und wer nicht rechts und links schaut, bemerkt sie vielleicht nicht gleich, wenn er ums Haus geht“, sagt sie. Es sei bekannt, dass sich am Dorfplatz häufig Jugendliche treffen. Dass diese auch die Steine entwendet haben, glaubt sie allerdings nicht. „Was sollen die damit. Aber die Ecke ist von der Straße nicht einzusehen und da hat wohl jemand sich gedacht, dass er ein paar davon gebrauchen kann“, ärgert sich Iris Huth.

Die aktuellen Schäden sind nur zwei von vielen, für die der Verein über Jahre hinweg aufkommen musste. „Sicherlich war die Stange des Geländers schon angerostet, aber das muss doch trotzdem nicht sein, dass man sie abbricht und einfach liegen lässt“, meint Iris Huth. Und das Abreißen des Kabels sei sinnlose Zerstörung.

Die Vereinsvorsitzende hat über die Jahre viele derartige Erfahrungen machen müssen. „Wir haben schon fast einen Dauerauftrag beim Glaser“, sagt sie und lacht ein wenig resigniert. Mindestens einmal im Jahr müsse dieser mehrere Fensterscheiben austauschen, weil darin Einschusslöcher seien. Wie zu sehen ist, war der Handwerker längere Zeit nicht da, denn in vielen Scheiben des Gebäudes sind diese Löcher zu finden.

Der Harlinghauser Dorfplatz diene schon seit Längerem Jugendlichen als Treffpunkt. „Unsere schweren Eichenbänke, die hier um den Tisch standen, haben wir gar nicht mehr aufgestellt“, sagt Iris Huth. Manch ein Radfahrer, der auf dem Platz Rast macht, habe sie schon vermisst. „Aber die Jugendlichen haben sie oft versetzt und sie dann nicht wieder zurückgestellt“, berichtet Huth.

Immer wieder ständen Autos auf dem Parkplatz am Harlinghauser Dorfplatz, oft mit Osnabrücker Kennzeichen. Im Prinzip sei der Platz ja für alle offen, aber fast nie werde der Müll weggeräumt und oft seien Schäden aufgetreten. „In diesem Sommer haben wir an manchen Tagen auf dem Gelände kleine Plastiktütchen gefunden“, sagt Iris Huth. Jemand, der sich damit auskenne, habe ihr erklärt, was es damit auf sich hatte: Darin sei vermutlich Rauschgift gewesen.

Schon mehrfach habe sie in früheren Jahren den damaligen Bezirksbeamten von der Polizei auf das Problem angesprochen. „Er hat mir gesagt, ich solle die Kennzeichen aufschreibe. Aber es ist nie was dabei rausgekommen“, sagt Iris Huth. „Es endet immer wie das Hornberger Schießen.“ Den einzelnen Personen hätten die Taten nie konkret nachgewiesen werden können. Besonders ärgerlich findet die Vorsitzende, dass der Heimatverein immer wieder für die Schäden aufkommen muss. „Es ist eine Schande, Alles macht man ehrenamtlich und dann kommen immer diese Chaoten und machen etwas kaputt.“ Sie ist überzeugt, dass das Verhalten nicht an mangelnden Angeboten für Jugendliche in Preußisch Oldendorf liegt: „Da haben wir doch weiß Gott genug“, sagt sie und verweist etwa auf das Jugendzentrum Langenhegge und die gute Arbeit von Jugendförderer Andreas Keller.