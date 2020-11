Interesse an Imkerei ist riesengroß

Während der Versammlung wurde unter anderem über das zurückliegende Imkerjahr gesprochen und diskutiert. Dabei zeigte sich: Die Honigernte 2020 war sehr unterschiedlich. „Es ist schon erstaunlich, dass die Imker auch schon im kleinräumigen Vereinsumfeld je Bienenstandort unterschiedliche Trachtergebnisse hatten“, stellte Vorsitzender Kurt Ostmann fest. Auch hatte die lange Hitzeperiode dieses Jahr für stark unterschiedliche Ergebnisse gesorgt.

Was sehr erfreulich war: Der Imkerverein Bieren konnte trotz Maskenpflicht und Abstandsregeln in bewegten Corona-Zeiten wieder einen Imkergrundkurs durchführen und abschließen. 19 junge und nicht mehr so junge Imker wurden ausgebildet und werden nach persönlichem Wunsch im neuem Jahr fachlich weiter begleitet.

Zwei Imker aus dem Verein nahmen auch dieses Jahr an der Honigbewertung des Landesverbandes teil. Bei beiden Imkern nahm der Verband eine Rückstandsuntersuchung des eingereichten Honigs vor. Die Ergebnisse zeigten, dass der Honig aus Rödinghausen allen Anforderungen entspricht, was Pestizidrückstände angeht. Mehr noch: Der bewertete Honig aus Rödinghausen ist pestizidfrei.

Ein Imker aus dem Verein konnte sowohl beim Frühtrachthonig als auch beim Sommerhonig jeweils die höchste Bewertungszahl erreichen. Beide Honig-Sorten wurden mit Gold ausgezeichnet.

Zum Abschluss der Versammlung erhielt Wilhelm Riepe die Goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Imkerbund. Überreicht wurde die Ehrennadel vom Vereinsvorsitzenden Kurt Ortmann im Namen des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker. „Wir sind die mitgliederstärkste Verein im Kreisimkerverein Herford“, heißt es selbstbewusst auf der Homepage der Bierener. Und weiter: „Bei uns gibt es Mitglieder jedes Alters und jeder Interessenlage. Nur Berufsimker mit mehreren hundert Völkern, die finden sich nicht.“

Die große Beteiligung am Imkergrundkurs 2020 und die Nachfrage für ein neues Angebot in dieser Art haben die Verantwortlichen im Verein überzeugt, auch im kommenden Jahr wieder einen Grundkurs anzubieten. „Natürlich ziehen alle unsere qualifizierten Referenten auch im Jahr 2021 mit“, freut sich der Vorsitzende. Die Kosten des Kurses betragen 99 Euro. Dieser Betrag beinhaltet alle Schulungsunterlagen, darunter das Grundlagenwerk „Imker-Grundwissen“, die Urkunde für die Honigprüfung und die Prüfungsgebühr, die der Deutsche Imkerbund dafür erhebt. Der Grundkurs beginnt am 6 März.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Imkerverein Bieren: www.imkerverein-Bieren.eu. Auch ist eine Anmeldung über einen Geschenkgutschein möglich. Die Anmeldung erfolgt entweder direkt beim Vorsitzenden Kurt Ortmann oder über das Kontaktformular auf der Website des Imkervereins.